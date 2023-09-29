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أحمد جودة - القاهرة -



نجح فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، في تحقيق غ على نظيره فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية.

"زمالك 2009" يهزم البنك الأهلي في دوري الجمهورية

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ أحمد إبراهيم وعمر رضا الديب.

وقدم لاعبو الزمالك أداءا فنيا متميزا خلال المباراة، وصنعوا فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل هدفين بالشوط الأول، كما أهدر الفريق أكثر من فرصة في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة حضور جمال حمزة المدير الفني لقطاع الناشئين وحازم إمام نائب المدير الفني وأحمد السيسي مدير إداري القطاعات لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويقود فريق 2009 كل من؛ إسلام عادل المأمور مديرا فنيا، إسماعيل نوح آدم وحسن لطفي مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدربا لحراس المرمى، أشرف محمود للإصابات والتأهيل، أحمد محارب إداريا، يوسف سيد عاملا للمهمات.