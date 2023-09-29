نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. حقيقة رحيل فيتوريا عن مصر وإمكانية حل أزمة قيد الإسماعيلي وتعاقد الأهلي مع نجم الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

حقيقة رحيل فيتوريا عن منتخب مصر

رد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على أنباء طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، الرحيل عن صفوف تدريب الفراعنة في الفترة المقبلة.

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فيتوريا

الأهلي ينتظر قرار كولر قبل ضم دينامو الدوري الألماني

كشف مصدر داخل النادي الاهلي بدخول مصطفى أشرف، نجم وسط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ومنتخب مصر الأولمبي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي من جديد، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

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كولر

أزمة قيد الإسماعيلي

أكد علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة في نادي الإسماعيلي، أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من الشباب تحت قيادة إيهاب جلال قادرين على تقديم أوراق اعتمادهم بشكل قوي لجماهير الدراويش في الفترة القادمة.