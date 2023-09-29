نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الشباب في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الشباب في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الشباب في دوري روشن

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سافيتش، روبن نيفيز، سالم الدوسري.

خط الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش، نيمار، مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في دوري روشن

تذاع مباراة الهلال ضد الشباب مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق محمد حسين.