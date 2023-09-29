بأقدام رونالدو.. النصر يهزم الطائي بثنائية في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا صعبًا على نظيره نادي الطائي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

أحداث مباراة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي

سيطر نادي النصر على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حتي افتتح اللاعب البرازيلي تاليسكا أهداف المباراة في شباك الطائي في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول بعد صناعة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ألغي حكم المباراة هدف محقق لنادي النصر بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفار سجله البرازيلي تاليسكا في شباك الطائي في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

سدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة قوية على مرمي الطائي ولكن أصطدمت بالعارضة حارمة النصر من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73 من زمن الشوط الثاني.

أدرك فييرجيل ميسدان لاعب نادي الطائي هدف التعادل في شباك نواف العقيدي حارس مرمي النصر السعودي في الدقيقة 79 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في شباك الطائي في الدقيقة 87 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما يأتي نادي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.