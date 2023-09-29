نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الطائي بفوز العالمي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

أهداف مباراة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي

سجل النجم البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي هدف المباراة الأول في شباك الطائي في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول بعد صناعة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أدرك فييرجيل ميسدان لاعب نادي الطائي هدف التعادل في شباك نواف العقيدي حارس مرمي النصر السعودي في الدقيقة 79 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في شباك الطائي في الدقيقة 87 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.