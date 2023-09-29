عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره شبيلية في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إشبيلية اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، جافي، رافينها.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.



القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة الليجا هذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

