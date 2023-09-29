شاهد.. هدف رائع لمجدي أفشة في مرمى سان جورج (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - سجل النجم الدولي محمد مجدي أفشة هدف رائع في شباك سان جورج في إطار إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي كانت اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى.

هدف رائع لمجدي أفشة في مرمى سان جورج

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الأول سجل محمد مجدي أفشة هدف رائع من ضربة حرة مباشرة ليسجل الهدف الأول لصالح المارد الأحمر.

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أجرى عدة تغييرات في صفوف فريقه خلال مباراة اليوم بإشراك كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمد الضاوي كريستو منذ البداية في ظل النتيجة المميزة التي أنهى عليها المارد الأحمر نتيجة مباراة الذهاب.