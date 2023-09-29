أول قرار من باتشيكو بعد تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات من دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٣ أيام بعد الفوز على الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

أول قرار من باتشيكو

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور ال٣٢ من دوري الأبطال، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

ومن المنتظر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض مباراة انبي المحدد لها يوم الأحد ٨ أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز.