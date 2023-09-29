المدرب وليد الركراكي يفجرها ويقرر طرد مهاجم المنتخب المغربي لهذا السبب ويستدعي لاعب الآخر مكانه

انت الان تتابع خبر المدرب وليد الركراكي يفجرها ويقرر طرد مهاجم المنتخب المغربي لهذا السبب ويستدعي لاعب الآخر مكانهوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ذكرت العديد من المصادر الصحفية المقربة من المدرب الوطني وليد الركراكي أنه يعتزم استدعاء "محمد البولديني"، مهاجم نادي ليفانتي الإسباني، للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني المغربي استعدادًا لمباراته الودية مع منتخب كوت ديفوار في رابع عشر من الشهر المقبل أكتوبر.

وأكدت نفس المصادر أن وليد الركراكي أبدى إعجابه بالأداء المتميز الذي يبصم عليه ابن الرجاء السابق البولديني، سواء خلال الموسم السابق أو مع بداية الموسم الحالي في الدرجة الثانية، بعدما نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال الموسم الحالي.

تفيد التقارير بأنه سيعوض وليد شديرة الذي تواضع أدائه مع بداية الموسم الحالي، حيث اكتفى بتسجيل هدف واحد من نقطة جزاء، علمًا أنه لعب ست مباريات مع فريقه الجديد فروسونيري بالكالتشيو، وسيواجه "البولديني" منافسة شرسة لاسيما في تألق "النصيري" و"حمد الله" و"الكعبي".