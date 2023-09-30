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أحمد جودة - القاهرة - عبر مهند لاشين لاعب وسط نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتأهل لدور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى للفريق في البطولة القارية.

مهند لاشين: نأمل لتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا

أوضح مهند لاشين أن الفريق قدم مباراة قوية للغاية واللاعبون دخلوا اللقاء من أجل الفوز وتسجيل نتيجة كبيرة وهو ما حدث بالفعل، لأن نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي كانت خادعة ولا بد من الانتصار بأهداف غزيرة أملا في لعب دور المجموعات، موضحا أن الفريق شاهد المنافس كثيرا ولعب على السلبيات ونجح في التأهل بنتيجة كبيرة.

شدد على أن الفريق عازم هذا الموسم على اللعب على كل البطولات والمنافسة حتى اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق لديه إصرار على خوض كل مباراة في كل البطولات بهدف واحد وهو الانتصار ولا بديل غيره.