نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصري محترف.. هل تنجح إدارة الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيق الاقتراب من التعاقد مع بلال مظهر مهاجم فريق باناثانيكوس اليوناني ومنتخب مصر الأولمبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هل يضم الأهلي اللاعب بلال مظهر؟

وارتبط بلال مظهر بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، خاصةً مع تألق اللاعب اللافت للنظر.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ'الفجر'، أن مهاجم باناثانيكوس اليوناني، ضمن اهتمامات القلعة الحمراء بالفعل، مع مجموعة من الأسماء الأخرى.

وتابع المصدر: "كل ما يتردد عن التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي غير صحيح، هو يظل خيار مقترح أمام السويسري مارسيل كولر المدير الفني، والذي لم يمنح قراره حتى الآن".

وكان الأهلي تعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية