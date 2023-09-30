خالد بيبو يكشف سر احتفاله مع أفشة.. ويؤكد: الأهلي لا يشبع من البطولات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن الفوز على سان جورج الإثيوبي مهم في مشوار المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، وإن الفريق حقق مكاسب عديدة من خلال النتيجة والأداء وتحقيق أهداف الجهاز الفني.

خالد بيبو يكشف سر احتفاله مع أفشة

وأوضح أن الجهاز الفني استغل المباراة في تنفيذ جوانب خططية جديدة في ظل امتلاك قائمة مميزة من اللاعبين، وهو ما أسهم في تقديم عرض مميز والفوز بعدد وافر من الأهداف وإسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن كل لاعب في الأهلي يملك مقومات مميزة، وأن الفريق هدفه المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الجاري.

وشدد خالد بيبو على أن جمهور الأهلي لا يتشبع من الانتصارات، وهي نفس فلسفة الفريق، وأن الفترة القادمة سوف تشهد استمرار العمل بكل جدية وتركيز لتحقيق هذا الهدف.

واختتم: احتفال أفشة معي بعد الهدف؟ أفشة لاعب كبير ومميز للغاية، من المهم أن يشعر اللاعب بالمساندة والدعم.