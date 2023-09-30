بفضل ميتروفيتش وكوليبالي.. الهلال يحسم القمة أمام الشباب في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا مهمًا أمام نظيره الشباب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، وذلك في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الزعيم بعد هذا الفوز، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بعد الفوز في ستة لقاءات والتعادل في مباراتين، فيما يحتل الصقور الحادي عشر برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة أربعة لقاءات.

أحداث مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

أهدر نيمار دا سيلفا لاعب الهلال ركلة جزاء في الدقيقة 37، وذلك لتمكن الحارس كيم سيونج جيو من إبعادها من يمين مرماه.

ومنع القائم الأيمن للحارس ياسين بونو الهدف الأول لصالح الشباب في الدقيقة 52، بعد تسديدة من يانيك كاراسكو من داخل منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى ومرت إلى خارج الملعب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الهلال في الدقيقة 62 بداع التسلل على ميتروفيتش.

وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 68 لصالح الهلال عن طريق كاليدو كوليبالي، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الشباب، نفذها نيمار بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كوليبالي برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس كيم سيونج جيو.

وسجل أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 76، بعد تمريرة من نيمار إلى زميله ميتروفيتش الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 يادارت، أبعدها الحارس ليتابعها أليكساندر بتسديدة أخرى سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.