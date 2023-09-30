نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الهلال ضد الشباب في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الهلال والشباب بفوز الزعيم بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

أهداف مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

افتتح كاليدو كوليبالي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 68 لصالح الهلال، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الشباب، نفذها نيمار بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كوليبالي برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس كيم سيونج جيو.

وأضاف أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 76، بعد تمريرة من نيمار إلى زميله ميتروفيتش الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 يادارت، أبعدها الحارس ليتابعها أليكساندر بتسديدة أخرى سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.