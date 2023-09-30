بوروسيا دورتموند يحقق الفوز على هوفنهايم بثلاثية في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند على نظيره هوفنهايم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

واقيم لقاء بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم، على أرضية ملعب بري زيرو أرينا، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة البوندسليجا.

أحداث مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم اليوم في الدوري الألماني

افتتح نيكلاس فولكروج التسجيل لصالح دورتموند بالدقيقة 18 من زمن المباراة، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله جوليان براندت.

وأحرز اندريج كراماريتش هدف التعادل لصالح فريقه هوفنهايم بالدقيقة 25، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم وتولى اللاعب تسجيلها بنجاح.

واضاف ماركو رويس الهدف الثاني لصالح دورتموند بالدقيقة 3+45، احرزه من خلال متابعة أمام المرمى.



وكاد روبيرت سكوف أن يسجل الهدف الثاني والتعادل لصالح فريقه هوفنهايم، إلا أن الكرة ارتطمت أعلى القائم الأيمن وذلك بالدقيقة 51.



وفي الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني، أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر للاعب بوروسيا دورتموند رامي بن سبعيني للطرد، لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

وسجل جوليان رايرسون الهدف الثالث لصالح بوروسيا دورتموند بالدقيقة 5+90 من زمن شوط المباراة الأخير.



موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الالماني

بهذا الفوز رفع فريق بوروسيا دورتموند رصيده إلى النقطة 14 محتلا صدارة ترتيب البوندسليجا، في حين تجمد رصيد هوفنهايم عند المركز السادس برصيد 12 نقطة.