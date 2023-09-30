نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتخطى إشبيلية بشق الأنفس ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الفوز على نظيره نادي إشبيلية خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة والموافق 29 سبتمبر ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

واستطاع سيرجيو راموس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في إحراز هدف المباراة الأولى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75.

واطلق حكم اللقاء صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا فوز برشلونة بهدف مقابل لا شيء.

وانطلقت صافرة بداية مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وبدأ برشلونة مباراته أمام إشبيلية بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، جافي، رافينها.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة السابعة في المركز الثاني عشر.