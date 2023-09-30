الزمالك يخسر أمام الحكمة اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية للسلة

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أحمد جودة - القاهرة - خسر نادي الزمالك أمام نادي الحكمة اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة، بعدما كان يأمل الفريق الأبيض في الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب.

الزمالك يخسر أمام الحكمة اللبناني

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة بنتيجة 68-61، ليتجه ممثل مصر في بطولة الدوحة الدولية، للعب على المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فريق أهلي بني غازي الليبي فى مباراة المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية مساء السبت 30 سبتمبر.

وكان نادي الزمالك تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد أن احتل صدارة مجموعته الثانية، بعد الفوز علي كل من الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي.

ويشارك الزمالك في البطولة بقائمة تضم كل من:

"وليد أحمد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد عمر محمد وعمر هشام حسين وأحمد محمد انور عزب ومعاذ أيمن مصطفى وادهم اليدا وأحمد ياسر عبدالوهاب وأحمد محمد محمود إسماعيل وعلي مصطفى محمد حجازي ومحمد إبراهيم عبده وزياد أيمن"