نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أول رد رسمي من الزمالك على تجميد محمود علاء بسبب "اللفظ الخارج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن توقيع عقوبة مالية وتأديبية على محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد خلاف عنيف مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو.

تصريحات عبد الواحد السيد

وتواصل موقع "الفجر الرياضي" مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك لمعرفة حقيقة توقيع عقوبة مالية وتأديبية على محمود علاء مدافع الفريق.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات خاصة أنه قد تم توقيع عقوبة مالية قدرها 250 ألف جنيه على محمود علاء مدافع الفريق مع استبعاده من التدريبات الجماعية والتدرب منفردا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك أن هذا القرار جاء بسبب عدم التزام اللاعب بتعليمات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو والتحدث بشكل غير لائق خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه تقرر استبعاد محمود علاء من مباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه أرتا سولار الجيبوتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت لتعويض الخسارة في ذهاب دور الـ32 بهدفين نظيفين خارج الديار.