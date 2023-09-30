نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. هاني العتال يرصد مكافأة خاصة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة أرتا سولار بكأس الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو استعداداته لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مكافأة هاني العتال

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه أرتا سولار الجيبوتي مساء غد السبت ضمن إطار منافسات إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تلقى هزيمة بثنائية نظيفة من منافسه أرتا سولار الجيبوتي في مواجهة ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

من جانبه علم موقع "الفجر الرياضي" أن هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد رصد مكافأة مالية خاصة للاعبي الفارس الأبيض في حال الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأتي خطوة هاني العتال لتشجيع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتخطي عقبة أرتا سولار الجيبوتي واستكمال المشوار الإفريقي في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مواجهة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريا مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.