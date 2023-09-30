نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير المالي للزمالك يشكر لاعبي الطائرة والسلة بعد الموافقة علي تخفيض عقودهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة الثلاثية والمدير المالي لنادي الزمالك، على توجيه الشكر للاعبي الكرة الطائرة وكرة السلة بالنادي علي موقفهم النبيل تجاه ناديهم وموافقتهم علي تخفيض قيمة عقودهم الرسمية مع النادي

وأكد أحمد فؤاد الوطن أن لاعبي الزمالك في الكرة الطائرة والسلة ضربوا أروع المثل في الإيثار وحب النادي والانتماء للقلعة البيضاء بموقفهم الأخير والموافقة علي تخفيض قيمة العقود كنوع من الوفاء ورد الجميل لنادي الزمالك.

وشدد عضو اللجنة الثلاثية والمدير المالي أنه لم يجد أي صعوبة من اللاعبين في الطائرة والسلة أثناء التفاوض معهم على تخفيض العقود مؤكدا أن ما حدث رسالة مهمة جدا ودليل على الروح الجديدة والعهد الجديد الذي يشهده النادي خلال الفترة الراهنة وسيشهده خلال الفترة المقبلة

وقال أحمد فؤاد الوطن إنه يتمني أن يصل مدلول هذه الرسالة وهذا الموقف النبيل من لاعبي الكرة الطائرة والسلة لجميع اللاعبين داخل النادي في جميع الألعاب خصوصا إن روح التكاتف والوقوف خلف النادي في مثل هذه الظروف فرض على الجميع والكل اثبت بالأفعال لا بالأقوال انهم مع نادي الزمالك وخلف الكيان

واختتم احمد فؤاد الوطن تصريحاته بالتأكيد على أن هؤلاء اللاعبين يستحقون توجيه الشكر لهم علي دورهم ووقوفهم مع ناديهم وترجيح المصلحة العامة علي مصالحهم الشخصية خصوصا وإنه يعلمون امام العلم إنه كمسؤول مالي لم يتأخر علي تلبية جميع متطلبات الفرق الرياضية الجماعية وصرف جميع مستحقات اللاعبين وتمنى أن يرى تكرار هذا الموقف والإيثار في جميع الألعاب المختلفة داخل النادي بما يضمن الحفاظ علي حقوق اللاعبين وحقوق النادي في آن واحد.