نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ينافس مانشستر سيتي على خليفة دي بروين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني دخل في منافسة شديدة مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من أجل التعاقد مع جمال موسيالا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني.



وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن موسيالا البالغ من العمر 20 عامًا يعتبر أحد المواهب الصاعدة بسرعة الصاروخ في الملاعب الأوروبية ونجح في خطف مكانة أساسية في تشكيل الماكينات الألمانية بعد المستويات القوية التي قدّمها في مونديال قطر 2022.



وأفاد الموقع الإسباني بأن كلا من ريال مدريد ومانشستر سيتي يطمحان أن يصبحا منافسين كبيرين في أوروبا في السنوات المقبلة وهذا لا يعني المواجهات على أرض الملعب وحسب بل في سوق الانتقالات أيضًا.



وألمح الموقع الإسباني أن ريال مدريد فاز في الجولة الأخيرة من المنافسة مع المان سيتي وتمكن من التعاقد مع جود بيلينجهام لكن تلوح الآن جولة أخرى في الأفق بين إدارتي الناديين اللذين يسعيان للتعاقد مع الجوهرة البافارية جمال موسيالا.



وأكد الموقع الإسباني أن جوارديولا يعلم بالفعل أنه بحاجة إلى الحصول على دي بروين الجديد، حيث يحاول خطف موسيالا من ريال مدريد الذي يأمل في ضم جمال منذ فترة طويلة.



وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد أظهر في مناسبات عديدة اهتمامه بجوهرة بايرن ميونخ جمال موسيالا مؤكدين أنه لاعب مختلف عن بقية زملائه وأنه يتمتع بالصفات التي تؤهله ليكون لاعبًا أساسيًا في الفريق، حيث أن علاقته بالإنجليزي بيلينجهام ستجعله أقرب إلى الملكي.



ونوه الموقع الإسباني أن موسيالا لعب في صفوف ساوثهامبتون وتشيلسي الإنجليزيين قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ علمًا بأن ظهوره الاحترافي الأول يرجع لشهر يونيو 2020، حيث تُوج بدوري أبطال أوروبا مرة وبطولة الدوري الألماني 4 مرات وكأس العالم للأندية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس السوبر الألماني 3 مرات.