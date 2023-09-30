نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق كريستال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره فريق كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 9 نقاط حتى الآن، بينما يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports Premium1HD.