نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو مواجهة هامة أمام أرتا سولار الجيبوتي ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه أرتا سولار الجيبوتي مساء اليوم السبت ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية.

وتلقى الفارس الأبيض هزيمة مفاجئة بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام مضيفه أرتا سولار الجيبوتي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس المصرية مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي بشكل حصري باعتبارها الناقل الوحيد لدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.