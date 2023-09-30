نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره لايبزج، اليوم السبت 30 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزج في الدوري الألماني

وستلعب مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لايبزج، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب ريد بول أرينا لايبزيج.

وستذاع مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لايبزج، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي، ولكن لم يتم الكشف معلق المباراة بعد.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق بايرن ميونخ حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني الممتاز، برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد فريق لايبزج في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.