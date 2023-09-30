تين هاج يستقر على تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل المتوقع لفريقه لمواجهة نظيره فريق كريستال بالاس، في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره فريق كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: سيرجيو ريجيلون، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، سفيان أمرابط، أليخاندرو غارناتشو.

في الهجوم: برونو فيرنانديز، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 9 نقاط حتى الآن، بينما يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة beIN Sports Premium1HD.