نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمونت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كليرمونت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره كليرمونت، اليوم السبت 30 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كليرمونت، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كليرمونت، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي، ولكن لم يتم الإعلان عن معلق المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل مباراة اليوم

ويتواجد فريق باريس سان جيرمان حاليا في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد كليرمونت في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيده.