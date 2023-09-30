نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم فريقي الأهلي وبيراميدز، التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبهما على سان جورج الأثيوبي والجيش الرواندي.

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تنطلق قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر، حيث تستضيف جنوب إفريقيا فعاليات القرعة.

ومن المقرر ان تشهد القرعة دوري المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبدأ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 24-25-26 من شهر نوفمبر المقبل، وينتهي في 1-2-3 من شهر مارس 2024.



وتأهل الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، فيما ينتظر الزمالك ومودرن فيوتشر حسم مصيرهما، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام أرتا سولار الجيبوتي، وسينيجدا التنزاني.