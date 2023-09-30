نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم السبت.. السيتي وحده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم السبت، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث من المنتظر أن تنطلق منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ثمانية عشرة نقطة.

في حين يأتي ليفربول الكروي الأول في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ستة عشرة نقطة وفيما يلي باقي ترتيب البريميرليج:

المركز الأول – مانشستر سيتي: 18 نقطة.

المركز الثاني- ليفربول: 16 نقطة.

المركز الثالث- برايتون: 15 نقطة.

المركز الرابع- توتنهام: 14 نقطة.

المركز الخامس- آرسنال: 14 نقطة.

المركز السادس- أستون فيلا: 12 نقطة.

المركز السابع- وست هام: 10 نقاط.

المركز الثامن- نيوكاسل يونايتد: 9 نقاط

المركز التاسع- مانشستر يونايتد: 8 نقاط.

المركز العاشر- كريستال بالاس: 8 نقاط.

المركز الحادي عشر- فولهام: 8 نقاط.

المركز الثاني عشر- نوتنجهام فورست: 7 نقاط

المركز الثالث عشر- برينتفورد: 6 نقاط

المركز الرابع عشر- تشيلسي: 5 نقاط.

المركز الخامس عشر- إيفرتون: 4 نقاط

المركز السادس عشر- وولفرهامبتون: 4 نقاط.

المركز السابع عشر- بورنموث: 3 نقاط.

المركز الثامن عشر- لوتون تاون: نقطة واحدة.

المركز التاسع عشر- بيرنلي: نقطة واحدة.

المركز العشرون- شيفيلد يونايتد : نقطة واحدة