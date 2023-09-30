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مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة 29-09-2023 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

مازيمبي × بيج بوليتس - 4 مساءا 
بترو أتليتكو × سونجو - 5 مساءا 
الترجي × داون - 7 مساءا.


صن داونز × بومامورو - 7 مساءا 
يانج افريكانز × المريخ - 7 مساءا 
حوريا × ميدياما - 7 مساءا 
الجيش الملكي × النجم الساحلي - 9:30 مساءا 
الوداد البيضاوي × حافيا كوناكري - 10 مساءا

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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