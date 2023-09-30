نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد "سوبر هاتريك" الجيش الرواندي.. مصطفى فتحي يُدون رقمًا تاريخيًا في بطولات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تألق مصطفى فتحي نجم فريق بيراميدز في مباراة فريقه ضد الجيش الرواندي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقاد فريقه لفوز كاسح بنتيجة 6 - 1 والتأهل لمرحلة المجموعات بالبطولة القارية 2023 - 2024.

مصطفى فتحي سجل "سوبر هاتريك" لصالح بيراميدز في شباك فريق الجيش الرواندي بالدقائق 18، 56، 61، 82، ليقود فريقه للتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد تفوقه في مجموع المباراتين 6-1، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

مصطفى فتحي يدخل تاريخ دوري أبطال إفريقيا

وكتب مصطفى فتحي اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ بطولات إفريقيا للأندية بعد تسجيله 4 أهداف في شباك نادي الجيش الرواندي مساء الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح نجم بيراميدز أول لاعب مصري يسجل سوبر هاتريك في تاريخ المشاركات المصرية بالبطولات الأفريقية المختلفة منذ مشاركة المصريين الأولى عام 1967 في انجاز تاريخي له.

ولم يسبق أن سجل أي لاعب مصري سوبر هاتريك في بطولات إفريقيا للأندية على مدار التاريخ قبل مصطفى فتحي في شباك الجيش الرواندي في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض مصطفى فتحي 38 مباراة في بطولات إفريقيا خلال مشواره الكروي، وسجل 9 أهداف بواقع 5 أهداف بقميص الزمالك، و4 أهداف مع نادي بيراميدز.

وكان مصطفى فتحي انتقل لصفوف نادي بيراميدز بشكل نهائي قادمًا من نادي التعاون السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي.