نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 30-9-2023 في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد اليوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، على العديد من المواجهات النارية والمرتقبة بين الفرق في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي" موسم 2023/2024، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 30-9-2023 في دوري روشن

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري روشن السعودي"، والتي جاءت كالتالي:-

— أبها × الرياض «الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية».

— الفتح × الوحدة «الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدﷲ بن جلوي الرياضية».

— الرائد × الأخدود «الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد مدينة الملك عبدﷲ الرياضية».

— الأهلي × الاتفاق «الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدﷲ الفيصل».

— الخليج × ضمك «الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد».

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي

وتعد شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي" 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.