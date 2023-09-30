تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني.. خوسيلو في الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نادي جيرونا في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة نظيره جيرونا في الدوري الإسباني

في حراسة المرمي: كيبا

في خط الدفاع: ناتشو، رودريجو، ألابا، ميندي

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا

في خط الهجوم: بيلينجهام، خوسيلو، رودريغو

موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي جيرونا مساء اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

يستضيف ملعب مونتيليفي المباراة المرتقبة بين ريال مدريد ضد نظيره نادي جيرونا في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما يأتي نادي جيرونا في المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.