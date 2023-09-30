نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سانت جورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق النادي الأهلي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، المقبلة بعد الفوز على سانت جورج في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام نظيره إنبي، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

ونجح لاعبو الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز المثير على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره إنبي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس مصر في مصر والوطن العربي.