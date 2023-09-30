موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الإسبانية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره نادي جيرونا في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.



موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي جيرونا مساء اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.



يستضيف ملعب مونتيليفي المباراة المرتقبة بين ريال مدريد ضد نظيره نادي جيرونا في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني



تذاع أحداث مباراة ريال مدريد ضد نظيره نادي جيرونا عبر قناة بي ان سبورتس 3 القطرية بتعليق خليل بلوشي والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني



يحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بينما يأتي نادي جيرونا في المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

