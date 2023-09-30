القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبيرز في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "توتنهام هوتسبير"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي ليفربول وتوتنهام في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024.



موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي



يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي



تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت، عبر قنواتها المشفرة.



التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

