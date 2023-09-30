نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعيد خدمات "الفيراري" قبل لقاء إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات لاعبه قبل مباراة إنبي المقبلة في بطولة كأس مصر بعد الفوز على سانت جورج في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام نظيره إنبي، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره إنبي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

واقترب صلاح محسن مهاجم الأهلي من التواجد في تدريبات الفريق الأحمر بشكل طبيعي، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن ينتظم مهاجم الأهلي في التدريبات سريعا ولن يبتعد لفترة طويلة عن المشاركة بالقميص الأحمر.