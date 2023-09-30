عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإتفاق في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي الإتفاق مساء اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإتفاق في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمي: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: على مجرشي، روجيز إيبانيز، عبدالباسط هندي، سعد يسلم

في خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابريل فيجا

في خط الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، ألان سانت ماكسيمين

تذاع أحداث مباراة الأهلي ضد الأتفاق عبر قناة SSC sport 1 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي الأتفاق في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يأتي نادي الأهلي في المركز السادس برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.