نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا أمام كليرمون فوت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في فخ التعادل السلبي أمام نظيره فريق كليرمون فوت في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد جبريل مونتبيد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

- الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة باريس وكليرمون فوت برتم سريع وقوة كبيرة من جانب الفريقان وتعددت محاولاتهم لتسجيل هدف أول بالمباراة ولكن لم ينجحوا في ذلك وانتهى الشوط الأول 0/0.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا ثم تعددت محاولات باريس وكليرمون فوت للتسجيل والعودة باللقاء ولكن لم يسجل أي منهم وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بينهم.

- ترتيب باريس سان جيرمان وكليرمون

وبهذه النتيجة احتل باريس سان جيرمان المركز الثاني بجدول ترتيب ليج وان برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 3 فوز و3 تعادلات وخسر لقاء بينما يأتي نظيره كليرمون فوت في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين حيث لم يفوز وتعادل مرتان وهزم بخمسة.