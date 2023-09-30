نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. ريال مدريد يهز شباك جيرونا بهدفين في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي جمع بين ريال مدريد ونظيره جيرونا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024/2023.

ونجحت كتيبة الملكي في هز شباك جيرونا بهدفين نظيفين دون رد، حيث افتتح التسجيل اللاعب خوسيلو في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، وعزز التقدم تشواميني في الدقيقة 21 من اللقاء.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

ودخل الفريق الملكي متسلحًا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كامافينغا -ناتشو - روديجير - كارفخال

خط الوسط: كروس - تشواميني - فالفيردي

خط الهجوم: بينليجهام - فينيسيوس - خوسيلو



وانطلقت فعاليات اللقاء اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة افريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة bein sports hd 1.

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد دخل اللقاء وهو يحتل المركز الثالث من ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا المركز الثاني برصيد 19 نقطة.