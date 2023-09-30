نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف يقود تشكيل الخليج الرسمي أمام ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي الخليج، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضمك في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الخليج وضمك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الخليج الرسمي لمواجهة ضمك في الدوري السعودي

حراسة المرمي: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، خالد ناري.

خط الوسط: بيدرو ريبوتشو، إيفو رورديجز، فابيو مارتينيز، منصور حمزي.

خط الهجوم: محمد شريف، عارف آل حيدر.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج ضد ضمك في الدوري السعودي

تذاع مباراة الخليج ضد ضمك مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC Extra1، بتعليق المعلق جعفر الصليح.