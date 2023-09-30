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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كوزمين كونترا الفني لنادي ضمك، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الخليج في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ضمك والخليج في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ضمك الرسمي لمواجهة الخليج في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي.

خط الوسط: طارق حامد، أنتوليتش، ستانشيو، كيفين نكودو.

خط الهجوم: أحمد الزين، إسان سياسي.



القنوات الناقلة لمباراة ضمك أمام الخليج في الدوري السعودي

تذاع مباراة ضمك ضد الخليج مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC Extra1، بتعليق المعلق جعفر الصليح.