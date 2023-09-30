نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ساليرنتانيا اليوم في الدوري الإيطالي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني انراجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره ساليرنتانيا، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ماهو موعد مباراة إنتر ميلان ضد ساليرنتانيا اليوم في الدوري الإيطالي؟

من المقرر أن تقام أحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، على أرضية ملعب اريتشي.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ماهو تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة ساليرنتانيا اليوم في الدوري الإيطالي ؟

حراسة المرمى، يان سومر

خط الدفاع، بافارد، ستيفان دي فري،فرانشيسكو أتشيربي

خط الوسط، دومفريس، كلاسن، هاكان اوغلو، باريلا

خط الهجوم، كارلوس، تورام، اليكسيس

ماهي القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ساليرنتانيا في الدوري الإيطالي ؟

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.