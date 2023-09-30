نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة ميلان ولاتسيو اليوم السبت 30/9/2023 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في الفوز على نظيره نادي لاتسيو في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ما هي نتيجة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء في التقرير الآتي نتيجة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان أمام لاتسيو في مباراة اليوم السبت في الدوري الإيطالي.

وفاز ميلان بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات الكالتشيو لهذه النسخة.

وجاء هدف ميلان الأول بأقدام كريستيان بوليسيتش في الدقيقة ستون من عمر الشوط الأول بمساعدة رفائيل لياو.

وفي الدقيقة 88 عزز نوا أوكافور نجم ميلان النتيجة بتسجيل ثاني الأهداف وبمساعدة رفائيل لياو.

وبهذا الفوز رفع رصيده إلى النقطة 18 في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.