نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريمونتادا بيضاء.. الزمالك العنيد يعبر عقبة أرتا سولار ويتأهل إلى دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التأهل إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحداث مباراة الزمالك وأرتا سولار

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أرتا سولار بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عزام في تنزانيا.

وجاء الهدف الأول في اللقاء لصالح أرتا سولار في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب وارساما حسن، بعد تمريرة عرضية من ياكوبا سونجني، قابلها وارساما بتسديدة مباشرة مرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

ونجح يوسف إبراهيم أوباما في إحراز هدف التعادل للزمالك، في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني، برأسية قوية سكنت الشباك، بعد ارتداد تسديدة أحمد سيد زيزو.

فيما نجح محمود عبد الرازق شيكابالا في إحراز الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية سكنت يمين المرمى.

وجاء الهدف الثالث للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 74 من أحداث المباراة، بعد كرة مرتدة من العارضة.

فيما نجح التونسي حمزة المثلوثي، في إحراز الهدف الرابع وهو هدف التأهل للزمالك، في الدقيقة 88 من عمر المباراة.