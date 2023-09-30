نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بعد التأهل إلى دور المجموعات على حساب أرتا سولار في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني، على الاحتفال مع الجماهير البيضاء الموجودة باستاد القاهرة الدولي عقب التأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتوجه اللاعبون وأفراد الجهاز الفني إلى الجماهير للاحتفال معهم بالتأهل والفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي.



وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة.



وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أرتا سولار بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عزام في تنزانيا.



وجاء الهدف الأول في اللقاء لصالح أرتا سولار في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب وارساما حسن، بعد تمريرة عرضية من ياكوبا سونجني، قابلها وارساما بتسديدة مباشرة مرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.



ونجح يوسف إبراهيم أوباما في إحراز هدف التعادل للزمالك، في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني، برأسية قوية سكنت الشباك، بعد ارتداد تسديدة أحمد سيد زيزو.

فيما نجح محمود عبد الرازق شيكابالا في إحراز الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 52 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية سكنت يمين المرمى.



وجاء الهدف الثالث للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 74 من أحداث المباراة، بعد كرة مرتدة من العارضة.



فيما نجح التونسي حمزة المثلوثي، في إحراز الهدف الرابع وهو هدف التأهل للزمالك، في الدقيقة 88 من عمر المباراة.