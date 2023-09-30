نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكتسح جيرونا بثلاثية نظيفة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على أحداث اللقاء الناري الذي جمع بين فريق ريال مدريد ونظيره جيرونا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024/2023، وذلك بفوز ثمين لفريق الريال تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

نتيجة مباراة ريال مدريد وجيرونا

ونجحت كتيبة الملكي في هز شباك جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، حيث افتتح التسجيل اللاعب خوسيلو في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، وعزز التقدم تشواميني في الدقيقة 21 من اللقاء، واختتم جود بيلبنجهام في الدقيقة 71 من عمر المباراة، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا

ودخل الفريق الملكي متسلحًا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كامافينغا -ناتشو - روديجير - كارفخال

خط الوسط: كروس - تشواميني - فالفيردي

خط الهجوم: بينليجهام - فينيسيوس - خوسيلو

وانطلقت فعاليات اللقاء اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب فريقين في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد أصبح متربعا على عرش صدارة الليجا برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا المركز الثالث برصيد 19 نقطة.