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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الهروب من فخ أرتا سولار التنزاني برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وكان يحتضن ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الزمالك وارتا سولار، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين، والثامنة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والسادسة بتوقيت ليبيا والسودان.

عاجل - "التانك اتملى 4×4".. الزمالك يفلت من فخ أرتا سولار في الكونفدرالية ويتأهل لدور المجموعات

نتيجة مباراة الزمالك وارتا سولار بكأس الكونفدرالية

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي ذلك الأطار ترصد في السطور التالية نتيجة مباراة الزمالك وارتا سولار بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحداث مباراة الزمالك وارتا سولار بكأس الكونفدرالية



بدأت المباراة بضغط عالي من جانب فريق الزمالك، وسيطر على أحداث المباراة في الشوط الأول باللقاء، حيث أهدر الأبيض فرصة هدف محقق في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من مصطفى شلبي وصلت على حدود منطقة الجزاء ولمسات رأسية داخل منطقة الجزاء، انتهت بتسديدة من ناصر منسي مرت أعلى العارضة.

ونجح فريق أرتا سولار في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعد عرضية من خارج منطقة الجزاء وصلت إلى وارساما حسن سددها بالرأس هزت الشباك.

واهدر لاعبي الزمالك فرصة هدف محققة في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعد عرضية من زيزو قابلها شيكابالا بتسديدة داخل منطقة الجزاء أنقذها حارس أرتا سولار.

وحاول الزمالك تسجيل هدف التعادل في الشوط الأول من عمر المباراة، وهدد مرمى أرتا سولار لكنه فشل في هز الشباك وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

أحداث مباراة الزمالك وأرتا سولار بكأس الكونفدرالية

ومع بداية الشوط الثاني نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ادرك هدف التعادل بالدقيقة 50 بعد عرضية من زيزو بعدما وقف على ركلة حرة مباشرة، اصطدمت بالعارضة ارتدت قابلها أوباما برأسية سكنت الشباك.

واستطاع أن يضيف الفارس الابيض الهدف الثاني بالدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني باللقاء، عن طريق شيكابالا بعد عرضية من أوباما وصلت إلى شيكابالا داخل منطقة الجزاء سددها ببراعة في الشباك.

وجاءت فرصة هدف ضائعة في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد عرضية وصلت إلى مصطفى فتحي سددها لينقذها الحارس.

عاجل - "التانك اتملى 4×4".. الزمالك يفلت من فخ أرتا سولار في الكونفدرالية ويتأهل لدور المجموعات

واستطاع الفارس الأبيض أن يضيف الهدف الثالث بالدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني باللقاء، عن طريق أحمد سيد زيزو بعد عرضية من مصطفى شلبي وارتقى إليها نداي برأسية اصطدمت بالعارضة وانقذها الحارس لتسقط من يده يقابلها زيزو داخل الشباك.

وقبل نهاية المباراة نجح الفارس الابيض من تحقيق الريمونتادا والعودة بالمباراة لصالحه بعد تسجيله في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني، عن طريق حمزة المثلوثي، وجاء الهدف بعد عرضية من ركينة وراسية من أوباما وصلت للحارس أنقذها وترتد إلى المثلوثي ليسددها داخل الشباك.

الزمالك يتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

وبهذا الفوز حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وينتظر موقف الفريق المصري الثاني فيوتشر مساء الغد أمام سينجادا.