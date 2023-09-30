نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- كلوب يطلق تصريحات نارية بعد خسارة ليفربول القاتلة أمام توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن فريقه تعرض للظلم في مباراة اليوم التي خسرها أمام مضيفه توتنهام بهدف مقابل هدفين بقمة مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأضاف في تصريحات له بعد المباراة:"لم أر أبدًا مباراة أكثر ظلمًا من اليوم".



وتابع:"كورتيس وضع رجله على الكرة وتدحرجت، لم تكن عرقلة سيئة، لقد وضع رجله على الكرة".

وزاد:"البطاقة الصفراء الأولى لجوتا لم تكن بطاقة صفراء مستحقة".

وواصل:"الشيء الوحيد الذي لم نحصل عليه اليوم بخلاف القرارات هو النتيجة".

وأشار:"هدف لويس دياز ليس تسللًا، ابدًا، لقد رسموا خطوطهم بشكل خاطيء".

وأردف:"لم أرى في حياتي كهذه المباراة، قرارات غير عادلة ومجنونة".

وأثنى على لاعبيه قائلًا:"لم أكن أبدا أكثر فخرا بفريقي مثل اليوم".

وأكمل:"أخبرت اللاعبين، كرة القدم هي لعبة نتيجة ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على أداء، فماذا يمكنك أن تحصل عليه؟".

واختتم تصريحاته:"ماتيب دافع بشكلٍ لا يُصدق، لم يكن محظوظًا".