التعادل السلبي يحسم مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره نادي الأتفاق دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

أحداث مباراة الأهلي ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

بدأ نادي الأهلي جدة السعودي بضغط عالي على نظيره نادي الأتفاق، ولكن دون تسجيل أهداف من جانب الفريقين حتي انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون اهداف.

سدد جابريل فيجا لاعب نادي الأهلي كرة قوية على مرمي باولو فيكتور حارس مرمي نادي الأتفاق ولكن ارصطدمت في العارضة في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة.

ألغي حكم المباراة هدف البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب نادي الأهلي في شباك مرمي باولو فيكتور حارس مرمي الأتفاق في الدقيقة 18 من زمن الشوط التاني بداعي التسلل.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي الأتفاق المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يأتي نادي الأهلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة في جدول ترتيب جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.