نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الخليج ضد ضمك اليوم السبت 30/9/2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج أمام نظيره ضمك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الخليج بعد هذه الخسارة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسر أربعة لقاءات، فيما يحتل فريق ضمك المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط حيث انتصر في مباراة وتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات.

أحداث مباراة الخليج وضمك في الدوري السعودي

سجل فاروق شافعي أول أهداف اللقاء لصالح ضمك في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الخليج، نفذها نيكولا ستانسيو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها شافعي برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف جورج كيفين نكودو الهدف الثاني لصالح ضمك في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة من نيكولا ستانسيو، جعلت زميله نكودو في حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.